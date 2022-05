HeidelbergCement Aktie News: HeidelbergCement am Nachmittag fester

Um 23.05.2022 16:22:00 Uhr stieg die HeidelbergCement-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 52,28 EUR. Bei 52,80 EUR markierte die HeidelbergCement-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 52,36 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 187.322 HeidelbergCement-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 29.07.2021 bei 76,98 EUR. 32,09 Prozent Plus fehlen der HeidelbergCement-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 07.03.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 47,01 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 11,21 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 68,18 EUR für die HeidelbergCement-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 abgelaufenen Quartal legte HeidelbergCement am 11.05.2022 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,92 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,13 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 11,85 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 3.958,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 4.427,00 EUR ausgewiesen.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird am 28.07.2022 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2023-Bilanz auf den 01.08.2023.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 8,60 EUR je HeidelbergCement-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur HeidelbergCement-Aktie

HeidelbergCement beteiligt sich an ghanaischem Zementhersteller - HeidelbergCement-Aktie verbilligt sich

HeidelbergCement-Aktie bricht ein: HeidelbergCement schlägt Erwartungen - Mehrerlös durch Preiserhöhungen geplant

Ausblick: HeidelbergCement legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Ausgewählte Hebelprodukte auf HeidelbergCement AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf HeidelbergCement AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf HeidelbergCement AG

Bildquellen: HeidelbergCement