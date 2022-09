HeidelbergCement Aktie News: HeidelbergCement am Freitagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Das Papier von HeidelbergCement gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 04:22 Uhr ging es um 3,7 Prozent auf 40,33 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die HeidelbergCement-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 40,00 EUR aus. Bei 41,77 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 423.837 HeidelbergCement-Aktien.

Bei einem Wert von 68,08 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (16.02.2022). Derzeit notiert die HeidelbergCement-Aktie damit 40,76 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 40,00 EUR fiel das Papier am 23.09.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die HeidelbergCement-Aktie derzeit noch 0,83 Prozent Luft nach unten.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 57,85 EUR für die HeidelbergCement-Aktie aus.

Am 28.07.2022 äußerte sich HeidelbergCement zu den Kennzahlen des am 30.06.2022 ausgelaufenen Quartals. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 4.427,00 EUR – eine Minderung von 0,87 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 4.466,00 EUR eingefahren.

Mit der Q3 2022-Bilanzvorlage von HeidelbergCement wird am 03.11.2022 gerechnet. Die Q3 2023-Finanzergebnisse könnte HeidelbergCement möglicherweise am 09.11.2023 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass HeidelbergCement im Jahr 2022 8,12 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

