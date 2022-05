HeidelbergCement Aktie News: HeidelbergCement tendiert am Mittwochvormittag nordwärts

Die Aktionäre schickten das Papier von HeidelbergCement nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 25.05.2022 09:22:00 Uhr 1,5 Prozent auf 53,34 EUR. Den Tageshöchststand markierte die HeidelbergCement-Aktie bei 53,34 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 53,18 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 7.960 HeidelbergCement-Aktien den Besitzer.

Bei 76,98 EUR markierte der Titel am 29.07.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 30,71 Prozent könnte die HeidelbergCement-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.03.2022 bei 47,01 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 13,47 Prozent unter dem aktuellen Kurs der HeidelbergCement-Aktie.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die HeidelbergCement-Aktie bei 68,18 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte HeidelbergCement am 11.05.2022. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,92 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,13 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4.427,00 EUR – ein Plus von 11,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem HeidelbergCement 3.958,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Am 28.07.2022 dürfte die Q2 2022-Bilanz von HeidelbergCement veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der HeidelbergCement-Ergebnisse für Q2 2023 erwarten Experten am 01.08.2023.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 8,60 EUR je HeidelbergCement-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur HeidelbergCement-Aktie

HeidelbergCement-Aktie etwas fester: HeidelbergCement will CO2-Ausstoß schneller als geplant senken

Holcim-Aktie freundlich: Holcim übernimmt Cajun Ready Mix Concrete

HeidelbergCement beteiligt sich an ghanaischem Zementhersteller - HeidelbergCement-Aktie verbilligt sich

Ausgewählte Hebelprodukte auf HeidelbergCement AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf HeidelbergCement AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf HeidelbergCement AG

Bildquellen: HeidelbergCement