HeidelbergCement Aktie News: HeidelbergCement schiebt sich am Freitagnachmittag vor

Die Aktionäre schickten das Papier von HeidelbergCement nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 27.05.2022 16:22:00 Uhr 0,8 Prozent auf 54,32 EUR. Die HeidelbergCement-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 54,56 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 54,04 EUR. Bisher wurden heute 221.266 HeidelbergCement-Aktien gehandelt.

Am 29.07.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 76,98 EUR an. 29,44 Prozent Plus fehlen der HeidelbergCement-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 07.03.2022 gab der Anteilsschein bis auf 47,01 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 15,55 Prozent würde die HeidelbergCement-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 68,18 EUR je HeidelbergCement-Aktie an.

Am 11.05.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 0,92 EUR. Im letzten Jahr hatte HeidelbergCement einen Gewinn von 1,13 EUR je Aktie eingefahren. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 11,85 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 4.427,00 EUR umgesetzt, gegenüber 3.958,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Die kommende Q2 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.07.2022 veröffentlicht. HeidelbergCement dürfte die Q2 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 01.08.2023 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem HeidelbergCement-Gewinn in Höhe von 8,60 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur HeidelbergCement-Aktie

HeidelbergCement-Aktie in Grün: HeidelbergCement macht verkleinerte Kreditlinie von Klimazielen abhängig

HeidelbergCement-Aktie etwas fester: HeidelbergCement will CO2-Ausstoß schneller als geplant senken

Holcim-Aktie freundlich: Holcim übernimmt Cajun Ready Mix Concrete

Ausgewählte Hebelprodukte auf HeidelbergCement AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf HeidelbergCement AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf HeidelbergCement AG

Bildquellen: HeidelbergCement