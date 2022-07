HeidelbergCement Aktie News: HeidelbergCement reagiert am Freitagmittag positiv

Das Papier von HeidelbergCement legte um 29.07.2022 12:22:00 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 3,1 Prozent auf 49,36 EUR. Bei 49,49 EUR markierte die HeidelbergCement-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 48,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 132.761 HeidelbergCement-Aktien umgesetzt.

Am 14.08.2021 erreichte der Anteilsschein mit 76,92 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die HeidelbergCement-Aktie 35,83 Prozent zulegen. Bei 43,40 EUR fiel das Papier am 06.07.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 13,73 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die HeidelbergCement-Aktie bei 62,62 EUR.

Am 11.05.2022 lud HeidelbergCement zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete. HeidelbergCement hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4.724,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 4.466,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 03.11.2022 dürfte HeidelbergCement Anlegern einen Blick in die Q3 2022-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q2 2023-Kennzahlen am 01.08.2023.

Den erwarteten Gewinn je HeidelbergCement-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 8,04 EUR fest.

