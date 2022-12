HeidelbergCement Aktie News: HeidelbergCement gibt am Freitagnachmittag nach

Die HeidelbergCement-Aktie musste um 04:22 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,4 Prozent auf 53,28 EUR. Zwischenzeitlich weitete die HeidelbergCement-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 53,28 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 53,74 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 222.630 HeidelbergCement-Aktien.

Bei 68,08 EUR markierte der Titel am 16.02.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 21,74 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 38,73 EUR fiel das Papier am 29.09.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der HeidelbergCement-Aktie 37,57 Prozent sinken.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 52,57 EUR an.

HeidelbergCement veröffentlichte am 28.07.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Der Umsatz lag bei 4.427,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 11,85 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3.958,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die HeidelbergCement-Bilanz für Q4 2022 wird am 23.02.2023 erwartet. Die Vorlage der Q4 2023-Ergebnisse wird von Experten am 21.03.2024 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 8,08 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

