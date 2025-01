Heidelberger Druckmaschinen Aktie News: Heidelberger Druckmaschinen springt am Montagmittag an

Heidelberger Druckmaschinen im Fokus

Die Aktie von Heidelberger Druckmaschinen zählt am Montagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Heidelberger Druckmaschinen-Papiere zuletzt 9,2 Prozent.

Um 11:47 Uhr ging es für das Heidelberger Druckmaschinen-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 9,2 Prozent auf 1,07 EUR. Bei 1,08 EUR markierte die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 1,00 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 953.950 Heidelberger Druckmaschinen-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (1,39 EUR) erklomm das Papier am 18.06.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 30,77 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 13.11.2024 bei 0,85 EUR. Mit einem Kursverlust von 20,64 Prozent würde die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für Heidelberger Druckmaschinen-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 EUR ausgeschüttet werden. Experten gaben als mittleres Kursziel 2,02 EUR an.

Heidelberger Druckmaschinen gewährte am 13.11.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,02 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Heidelberger Druckmaschinen in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 6,57 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 512,00 Mio. EUR im Vergleich zu 548,00 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Heidelberger Druckmaschinen wird am 12.02.2025 gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Heidelberger Druckmaschinen rechnen Experten am 11.02.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,093 EUR je Heidelberger Druckmaschinen-Aktie.

