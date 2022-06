HelloFresh Aktie News: HelloFresh am Mittag kaum verändert

Aktien in diesem Artikel HelloFresh 34,28 EUR

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 02.06.2022 12:22:00 Uhr die HelloFresh-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 33,80 EUR. Den Tageshöchststand markierte die HelloFresh-Aktie bei 34,69 EUR. In der Spitze büßte die HelloFresh-Aktie bis auf 33,79 EUR ein. Bei 34,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der HelloFresh-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 177.979 Stück gehandelt.

Am 19.11.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 97,50 EUR an. Der derzeitige Kurs der HelloFresh-Aktie liegt somit 65,33 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 25.05.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 30,60 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 10,46 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 74,61 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte HelloFresh am 28.04.2022. Das EPS wurde auf 0,15 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,59 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 1.915,40 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.442,90 EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird am 15.08.2022 erwartet. HelloFresh dürfte die Q2 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 15.08.2023 präsentieren.

Experten taxieren den HelloFresh-Gewinn für das Jahr 2023 auf 1,96 EUR je Aktie.

