HelloFresh Aktie News: HelloFresh gewinnt am Mittag an Fahrt

Um 05.05.2022 12:22:00 Uhr sprang die HelloFresh-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 4,7 Prozent auf 39,99 EUR zu. Bei 40,80 EUR erreichte die HelloFresh-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Mit einem Wert von 40,07 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der HelloFresh-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 412.027 Stück gehandelt.

Am 19.11.2021 erreichte der Anteilsschein mit 97,50 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die HelloFresh-Aktie mit einem Kursplus von 58,98 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 31,69 EUR am 27.04.2022. Mit Abgaben von 26,19 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die HelloFresh-Aktie bei 75,61 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte HelloFresh am 28.04.2022 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,15 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,59 EUR je Aktie in den Büchern standen. HelloFresh hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.915,40 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 32,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1.442,90 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2022 dürfte HelloFresh am 15.08.2022 präsentieren. Einen Blick in die Q1 2023-Bilanz können HelloFresh-Anleger Experten zufolge am 09.05.2023 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 1,97 EUR je HelloFresh-Aktie.

