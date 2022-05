HelloFresh Aktie News: HelloFresh am Donnerstagvormittag mit Kursfeuerwerk

Aktien in diesem Artikel HelloFresh 40,31 EUR

Um 05.05.2022 09:22:00 Uhr ging es für das HelloFresh-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 5,6 Prozent auf 40,35 EUR. In der Spitze gewann die HelloFresh-Aktie bis auf 40,80 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 40,07 EUR. Der Tagesumsatz der HelloFresh-Aktie belief sich zuletzt auf 76.890 Aktien.

Am 19.11.2021 markierte das Papier bei 97,50 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der HelloFresh-Aktie ist somit 58,62 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 31,69 EUR. Dieser Wert wurde am 27.04.2022 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 27,33 Prozent könnte die HelloFresh-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 75,61 EUR je HelloFresh-Aktie aus.

Am 28.04.2022 äußerte sich HelloFresh zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,16 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,59 EUR je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat HelloFresh 1.915,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 32,72 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1.442,90 EUR erwirtschaftet worden.

Die HelloFresh-Bilanz für Q2 2022 wird am 15.08.2022 erwartet. Experten erwarten die Q1 2023-Kennzahlen am 09.05.2023.

Experten taxieren den HelloFresh-Gewinn für das Jahr 2023 auf 1,97 EUR je Aktie.

