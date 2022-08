HelloFresh Aktie News: HelloFresh reagiert am Freitagmittag positiv

Aktien in diesem Artikel HelloFresh 30,19 EUR

Die Aktie legte um 12:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,3 Prozent auf 30,24 EUR zu. Kurzfristig markierte die HelloFresh-Aktie bei 30,75 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 30,18 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 356.047 HelloFresh-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (97,50 EUR) erklomm das Papier am 19.11.2021. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 68,98 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.07.2022 bei 24,57 EUR. Der derzeitige Kurs der HelloFresh-Aktie liegt somit 23,08 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 59,71 EUR.

Am 28.04.2022 lud HelloFresh zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete. Im abgelaufenen Quartal hat HelloFresh 1.915,40 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 72,79 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1.108,50 EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2022 dürfte HelloFresh am 15.08.2022 präsentieren. Die Q2 2023-Finanzergebnisse könnte HelloFresh möglicherweise am 15.08.2023 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 1,19 EUR je HelloFresh-Aktie.

