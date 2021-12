HelloFresh Aktie News: HelloFresh tendiert südwärts

Aktien in diesem Artikel HelloFresh 82,80 EUR

Das Papier von HelloFresh befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,1 Prozent auf 82,84 EUR ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX, der bislang bei 15.283 Punkten steht. In der Spitze büßte die HelloFresh-Aktie bis auf 82,78 EUR ein. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 83,62 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 36.526 HelloFresh-Aktien.

Bei 97,50 EUR erreichte der Titel am 19.11.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 04.12.2020 Kursverluste bis auf 46,64 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 94,68 EUR. Den erwarteten Gewinn je HelloFresh-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 1,92 EUR fest.

HelloFresh SE ist ein Lieferservice für Lebensmittel. Das Unternehmen liefert die passenden Zutaten und die Rezepte für Gerichte zum selbst Kochen an die Haustür. Die Lieferungen können individuell abgestimmt werden und die Essensplanung mit wöchentlich neuen Gerichtideen wird von HelloFresh übernommen. Abonnenten des Services können jede Woche aus verschiedenen Gerichten auswählen und sparen sich den Weg zum Supermarkt. Das Unternehmen wurde 2011 gegründet. Der Unternehmenssitz befindet sich in Berlin und HelloFresh unterhält weitere Büros in New York, London, Amsterdam, Sydney, Auckland, Paris, Kopenhagen und Toronto.

