HelloFresh Aktie News: HelloFresh gibt am Vormittag nach

Die HelloFresh-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:22 Uhr um 0,6 Prozent auf 25,00 EUR nach. Die Abwärtsbewegung der HelloFresh-Aktie ging bis auf 24,96 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 25,31 EUR. Der Tagesumsatz der HelloFresh-Aktie belief sich zuletzt auf 31.182 Aktien.

Am 19.11.2021 erreichte der Anteilsschein mit 97,50 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 74,36 Prozent über dem aktuellen Kurs der HelloFresh-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.09.2022 bei 22,65 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 10,38 Prozent könnte die HelloFresh-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 53,79 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte HelloFresh am 15.08.2022 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,35 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,46 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 25,86 Prozent auf 1.957,10 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.555,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird am 27.10.2022 erwartet. Die Veröffentlichung der HelloFresh-Ergebnisse für Q3 2023 erwarten Experten am 07.11.2023.

Experten gehen davon aus, dass HelloFresh im Jahr 2022 1,13 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

