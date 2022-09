HelloFresh Aktie News: HelloFresh tendiert am Freitagvormittag fester

Aktien in diesem Artikel HelloFresh 25,70 EUR

Im XETRA-Handel gewannen die HelloFresh-Papiere um 09:22 Uhr 0,9 Prozent. Die HelloFresh-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 25,54 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 25,18 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 16.043 HelloFresh-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 19.11.2021 auf bis zu 97,50 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 73,83 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 05.09.2022 bei 22,65 EUR. Derzeit notiert die HelloFresh-Aktie damit 12,67 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 53,79 EUR.

Am 15.08.2022 legte HelloFresh die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2022 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,35 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,46 EUR je Aktie erzielt worden. HelloFresh hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.957,10 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 25,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1.555,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

HelloFresh dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2022 voraussichtlich am 27.10.2022 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2023-Bilanz können HelloFresh-Anleger Experten zufolge am 07.11.2023 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass HelloFresh im Jahr 2022 1,13 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

