HelloFresh Aktie News: HelloFresh tendiert am Mittag südwärts

So entwickelt sich HelloFresh

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von HelloFresh. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 6,40 EUR.

Die HelloFresh-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr um 0,6 Prozent auf 6,40 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der HelloFresh-Aktie ging bis auf 6,33 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 6,38 EUR. Zuletzt wechselten 1.167.345 HelloFresh-Aktien den Besitzer.

Am 16.09.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 34,36 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 436,54 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 28.06.2024 Kursverluste bis auf 4,42 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der HelloFresh-Aktie liegt somit 44,82 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der HelloFresh-Aktie wird bei 7,24 EUR angegeben.

HelloFresh gewährte am 25.04.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,49 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 0,39 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. HelloFresh hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,07 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,92 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 29.10.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von HelloFresh veröffentlicht werden. Am 19.08.2025 wird HelloFresh schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass HelloFresh ein EPS in Höhe von 0,371 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur HelloFresh-Aktie

Gewinne in Frankfurt: MDAX beendet den Dienstagshandel im Plus

HelloFresh-Aktie klettert dennoch zweistellig: HelloFresh verdient operativ weniger

Börse Frankfurt in Grün: Börsianer lassen MDAX steigen