HelloFresh Aktie News: HelloFresh verteuert sich am Vormittag

Die Aktie notierte um 09:22 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 31,08 EUR zu. Die HelloFresh-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 31,22 EUR. Bei 30,86 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 54.610 HelloFresh-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 19.11.2021 auf bis zu 97,50 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der HelloFresh-Aktie ist somit 68,12 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.07.2022 (24,57 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die HelloFresh-Aktie derzeit noch 26,50 Prozent Luft nach unten.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 59,51 EUR an.

Am 28.04.2022 hat HelloFresh die Kennzahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS belief sich auf 0,15 EUR gegenüber 0,46 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 23,18 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1.555,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1.915,40 EUR ausgewiesen.

HelloFresh dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2022 voraussichtlich am 27.10.2022 präsentieren. Schätzungsweise am 07.11.2023 dürfte HelloFresh die Q3 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je HelloFresh-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 1,16 EUR fest.

