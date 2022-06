HelloFresh Aktie News: HelloFresh am Vormittag mit Verlusten

Aktien in diesem Artikel HelloFresh 28,57 EUR

Um 22.06.2022 09:22:00 Uhr ging es für die HelloFresh-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 4,0 Prozent auf 28,48 EUR. Die HelloFresh-Aktie gab in der Spitze bis auf 28,47 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 28,74 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 30.172 HelloFresh-Aktien umgesetzt.

Am 19.11.2021 erreichte der Anteilsschein mit 97,50 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die HelloFresh-Aktie somit 70,79 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 17.06.2022 bei 27,02 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der HelloFresh-Aktie 5,40 Prozent sinken.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 71,51 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte HelloFresh am 28.04.2022. Das EPS lag bei 0,15 EUR. Im letzten Jahr hatte HelloFresh einen Gewinn von 0,59 EUR je Aktie eingefahren. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat HelloFresh in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 32,75 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.915,40 EUR im Vergleich zu 1.442,90 EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird am 15.08.2022 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2023-Bilanz am 15.08.2023.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 1,95 EUR je Aktie in den HelloFresh-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur HelloFresh-Aktie

Bildquellen: HelloFresh SE