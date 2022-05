HelloFresh Aktie News: HelloFresh schiebt sich am Nachmittag vor

Aktien in diesem Artikel HelloFresh 31,66 EUR

-0,31% Charts

News

Analysen

Im XETRA-Handel gewannen die HelloFresh-Papiere um 25.05.2022 16:22:00 Uhr 1,9 Prozent. Die HelloFresh-Aktie zog in der Spitze bis auf 32,17 EUR an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 31,11 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 746.170 HelloFresh-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.11.2021 bei 97,50 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 67,24 Prozent hinzugewinnen. Bei 30,60 EUR fiel das Papier am 25.05.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 4,38 Prozent könnte die HelloFresh-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 75,61 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte HelloFresh am 28.04.2022. Das EPS wurde auf 0,15 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte HelloFresh 0,59 EUR je Aktie verdient. Das vergangene Quartal hat HelloFresh mit einem Umsatz von insgesamt 1.915,40 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.442,90 EUR erwirtschaftet worden waren, um 32,75 Prozent gesteigert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 15.08.2022 erfolgen. Die Veröffentlichung der HelloFresh-Ergebnisse für Q2 2023 erwarten Experten am 15.08.2023.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 1,96 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur HelloFresh-Aktie

Attraktive Aktien: Diese Unternehmen sind gut gegen die Inflation gerüstet

Aktien von HelloFresh und Delivery Hero im Minus - ABOUT YOU-Aktie trotzt dem Trend

Hellofresh: Überraschend robust

Ausgewählte Hebelprodukte auf HelloFresh Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf HelloFresh Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf HelloFresh

Bildquellen: HelloFresh SE