HelloFresh Aktie News: HelloFresh präsentiert sich am Mittwochvormittag stärker

Die HelloFresh-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 27.07.2022 09:22:00 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,2 Prozent auf 25,14 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die HelloFresh-Aktie bisher bei 25,14 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 25,00 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 54.833 HelloFresh-Aktien.

Am 19.11.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 97,50 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der HelloFresh-Aktie liegt somit 74,22 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 26.07.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 24,57 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 2,32 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 59,71 EUR.

Am 28.04.2022 hat HelloFresh in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt. HelloFresh hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.915,40 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 72,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1.108,50 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird am 15.08.2022 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2023-Bilanz am 15.08.2023.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 1,19 EUR je HelloFresh-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: HelloFresh SE