HelloFresh Aktie News: HelloFresh mit Abschlägen

Das Papier von HelloFresh befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,4 Prozent auf 71,84 EUR ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX, der derzeit bei 15.582 Punkten notiert. Zwischenzeitlich weitete die HelloFresh-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 70,56 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 71,72 EUR. Zuletzt wechselten 278.953 HelloFresh-Aktien den Besitzer.

Bei 97,38 EUR erreichte der Titel am 25.08.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 10.11.2020 auf bis zu 38,02 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 90,34 EUR. Vorab gehen Experten von einem Gewinn je HelloFresh-Aktie in Höhe von 1,92 EUR im Jahr 2022 aus.

HelloFresh SE ist ein Lieferservice für Lebensmittel. Das Unternehmen liefert die passenden Zutaten und die Rezepte für Gerichte zum selbst Kochen an die Haustür. Die Lieferungen können individuell abgestimmt werden und die Essensplanung mit wöchentlich neuen Gerichtideen wird von HelloFresh übernommen. Abonnenten des Services können jede Woche aus verschiedenen Gerichten auswählen und sparen sich den Weg zum Supermarkt. Das Unternehmen wurde 2011 gegründet. Der Unternehmenssitz befindet sich in Berlin und HelloFresh unterhält weitere Büros in New York, London, Amsterdam, Sydney, Auckland, Paris, Kopenhagen und Toronto.

