Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Mittag mit KursVerlusten

Kursverlauf

Die Aktie von Henkel vz gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Henkel vz-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 78,50 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Henkel vz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:45 Uhr um 0,8 Prozent auf 78,50 EUR ab. In der Spitze büßte die Henkel vz-Aktie bis auf 78,18 EUR ein. Bei 78,72 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 32.733 Henkel vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 12.06.2024 bei 85,74 EUR. 9,22 Prozent Plus fehlen der Henkel vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 05.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 65,88 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Henkel vz-Aktie mit einem Verlust von 16,08 Prozent wieder erreichen.

Für Henkel vz-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,96 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Henkel vz-Aktie bei 82,36 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Henkel vz am 05.03.2020 vor. In Sachen EPS wurden 1,02 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Henkel vz 1,02 EUR je Aktie eingenommen. Mit einem Umsatz von 4,95 Mrd. EUR, gegenüber 4,95 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.08.2024 erfolgen. Die Veröffentlichung der Henkel vz-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 19.08.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Henkel vz einen Gewinn von 5,24 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Henkel vz-Aktie

Den Auslands-Investoren gehört der DAX - Diese Top-Konzerne sind in ausländischer Hand

Juli 2024: Das sind die Expertenmeinungen zur Henkel vz-Aktie

DAX 40-Titel Henkel vz-Aktie: So viel hätte eine Investition in Henkel vz von vor 5 Jahren gekostet