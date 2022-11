Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Mittag mit KursVerlusten

Die Henkel vz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:22 Uhr mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 63,56 EUR. Die Henkel vz-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 63,42 EUR ab. Bei 63,86 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 50.455 Henkel vz-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 17.01.2022 bei 83,40 EUR. 23,79 Prozent Plus fehlen der Henkel vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 56,56 EUR erreichte der Anteilsschein am 29.04.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Henkel vz-Aktie ist somit 12,38 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 68,36 EUR.

Henkel vz ließ sich am 15.08.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Umsatz lag bei 5.271,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 6,10 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4.968,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Henkel vz-Bilanz für Q3 2022 wird am 08.11.2022 erwartet. Am 14.11.2023 wird Henkel vz schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2023 präsentieren.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Henkel vz-Gewinn in Höhe von 3,88 EUR je Aktie aus.

