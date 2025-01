Henkel vz Aktie News: Henkel vz verteidigt am Vormittag Vortagesniveau

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Henkel vz hat am Donnerstagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Mit einem Wert von 84,70 EUR bewegte sich die Henkel vz-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Die Henkel vz-Aktie kam im XETRA-Handel um 09:07 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 84,70 EUR. Die Henkel vz-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 84,70 EUR. Die Henkel vz-Aktie sank bis auf 84,12 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 84,58 EUR. Von der Henkel vz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 17.653 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.12.2024 bei 86,92 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 2,62 Prozent könnte die Henkel vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 04.03.2024 bei 66,86 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 21,06 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,96 EUR. Im Vorjahr hatte Henkel vz 1,85 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die Henkel vz-Aktie im Durchschnitt mit 85,40 EUR.

Henkel vz veröffentlichte am 05.03.2020 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,02 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,02 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 4,95 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 4,95 Mrd. EUR gelegen.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.03.2025 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q4 2025-Finanzergebnisse von Henkel vz rechnen Experten am 11.03.2026.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 5,33 EUR je Henkel vz-Aktie.

