Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Vormittag mit roten Vorzeichen

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Henkel vz. Die Henkel vz-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 82,30 EUR abwärts.

Die Henkel vz-Aktie notierte um 09:07 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,0 Prozent auf 82,30 EUR. Die Abwärtsbewegung der Henkel vz-Aktie ging bis auf 82,30 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 82,88 EUR. Bisher wurden heute 5.583 Henkel vz-Aktien gehandelt.

Am 12.06.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 85,74 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,18 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 05.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 65,88 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Henkel vz-Aktie liegt somit 24,92 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 1,85 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,97 EUR je Henkel vz-Aktie. Analysten bewerten die Henkel vz-Aktie im Durchschnitt mit 79,64 EUR.

Henkel vz ließ sich am 05.03.2020 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,02 EUR, nach 1,02 EUR im Vorjahresvergleich. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 4,95 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,95 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Henkel vz am 14.08.2024 vorlegen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 5,10 EUR je Henkel vz-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Henkel vz-Aktie

Juni 2024: So haben Analysten ihre Einstufung der Henkel vz-Aktie angepasst

Zuversicht in Frankfurt: DAX nachmittags mit grünem Vorzeichen

Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX mit Kursplus