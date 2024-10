Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Nachmittag stärker

So entwickelt sich Henkel vz

Die Aktie von Henkel vz gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 82,20 EUR zu.

Die Henkel vz-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:51 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 82,20 EUR. Die Henkel vz-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 82,46 EUR. Bei 81,98 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Henkel vz-Aktien beläuft sich auf 73.981 Stück.

Am 12.06.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 85,74 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,31 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 05.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 65,88 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 19,85 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Henkel vz-Aktie.

Nachdem Henkel vz seine Aktionäre 2023 mit 1,85 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,97 EUR je Aktie ausschütten. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 83,20 EUR an.

Am 05.03.2020 legte Henkel vz die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2019 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,02 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,02 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 4,95 Mrd. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 4,95 Mrd. EUR eingefahren.

Henkel vz wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 06.11.2024 vorlegen. Experten kalkulieren am 05.11.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von Henkel vz.

Experten taxieren den Henkel vz-Gewinn für das Jahr 2024 auf 5,35 EUR je Aktie.

