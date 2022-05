Henkel vz Aktie News: Henkel vz verzeichnet am Nachmittag Verluste

Die Aktie notierte um 04.05.2022 16:22:00 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 60,62 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Henkel vz-Aktie bis auf 60,44 EUR. Mit einem Wert von 61,26 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Henkel vz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 373.993 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 97,14 EUR. Dieser Kurs wurde am 08.05.2021 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 37,60 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 29.04.2022 bei 56,56 EUR. Mit einem Kursverlust von 7,18 Prozent würde die Henkel vz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Analysten bewerten die Henkel vz-Aktie im Durchschnitt mit 76,13 EUR.

Am 29.04.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,06 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,87 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Henkel vz 5.228,50 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 9,73 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 4.765,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird am 15.08.2022 erwartet. Mit der Präsentation der Q1 2023-Finanzergebnisse von Henkel vz rechnen Experten am 10.05.2023.

Den erwarteten Gewinn je Henkel vz-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 4,54 EUR fest.

