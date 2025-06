Henkel vz Aktie News: Henkel vz behauptet sich am Mittwochvormittag

Notierung im Blick

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochvormittag die Aktie von Henkel vz. Im XETRA-Handel kam die Henkel vz-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 69,84 EUR.

Die Henkel vz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr bei 69,84 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Die Henkel vz-Aktie zog in der Spitze bis auf 69,98 EUR an. Die größten Abgaben verzeichnete die Henkel vz-Aktie bis auf 69,58 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 69,80 EUR. Bisher wurden via XETRA 14.976 Henkel vz-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 88,50 EUR erreichte der Titel am 10.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Henkel vz-Aktie ist somit 26,72 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 14.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 66,02 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 5,47 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,11 EUR. Im Vorjahr hatte Henkel vz 2,04 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 82,99 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Henkel vz am 05.03.2020. In Sachen EPS wurden 1,02 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Henkel vz 1,02 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 4,95 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,95 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 07.08.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von Henkel vz veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 06.08.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 5,42 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Henkel vz-Aktie

Mai 2025: So schätzen Experten die Henkel vz-Aktie ein

DAX 40-Papier Henkel vz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Henkel vz-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Henkel-Aktie profitiert von neuer Kaufempfehlung