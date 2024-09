Henkel vz Aktie News: Henkel vz gibt am Mittag ab

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Henkel vz. Die Aktionäre schickten das Papier von Henkel vz nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 82,88 EUR.

Die Henkel vz-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:47 Uhr um 0,4 Prozent auf 82,88 EUR nach. Die Abwärtsbewegung der Henkel vz-Aktie ging bis auf 82,52 EUR. Mit einem Wert von 82,84 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 33.739 Henkel vz-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 12.06.2024 auf bis zu 85,74 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Henkel vz-Aktie damit 3,34 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 05.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 65,88 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Henkel vz-Aktie 25,80 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR an Henkel vz-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,96 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 83,89 EUR für die Henkel vz-Aktie.

Henkel vz veröffentlichte am 05.03.2020 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,02 EUR, nach 1,02 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 4,95 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 4,95 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Henkel vz am 06.11.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 05.11.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von Henkel vz.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 5,32 EUR je Aktie in den Henkel vz-Büchern.

