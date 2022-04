Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Dienstagvormittag billiger

Das Papier von Henkel vz befand sich um 09:22 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 3,1 Prozent auf 58,54 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Henkel vz-Aktie bis auf 58,50 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 58,86 EUR. Der Tagesumsatz der Henkel vz-Aktie belief sich zuletzt auf 32.299 Aktien.

Bei 99,50 EUR markierte der Titel am 13.04.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Henkel vz-Aktie 69,97 Prozent zulegen. Am 05.04.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 58,50 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Henkel vz-Aktie 0,07 Prozent sinken.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 78,53 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Henkel vz am 05.05.2022 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,08 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,87 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 4,77 Milliarden EUR in den Büchern – ein Minus von 5,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Henkel vz 5,05 Milliarden EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 05.05.2022 dürfte Henkel vz Anlegern einen Blick in die Q1 2022-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2023-Bilanz auf den 10.05.2023.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 4,74 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Henkel AG