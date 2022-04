Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Mittag mit Kursabschlägen

Die Henkel vz-Aktie musste um 12:22 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,1 Prozent auf 58,38 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Henkel vz-Aktie bis auf 58,16 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 58,72 EUR. Von der Henkel vz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 183.726 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 99,50 EUR. Dieser Kurs wurde am 13.04.2021 erreicht. Der aktuelle Kurs der Henkel vz-Aktie ist somit 70,44 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.04.2022 bei 58,16 EUR. Abschläge von 0,38 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 78,53 EUR.

Henkel vz gewährte am 05.05.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,08 EUR, nach 0,87 EUR im Vorjahresvergleich. Das vergangene Quartal hat Henkel vz mit einem Umsatz von insgesamt 4,77 Milliarden EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,05 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren, um 5,61 Prozent verringert.

Henkel vz wird die nächste Bilanz für Q1 2022 voraussichtlich am 05.05.2022 vorlegen. Einen Blick in die Q1 2023-Bilanz können Henkel vz-Anleger Experten zufolge am 10.05.2023 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Henkel vz-Aktie in Höhe von 4,74 EUR im Jahr 2023 aus.

