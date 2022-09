Henkel vz Aktie News: Henkel vz kommt am Vormittag kaum vom Fleck

Kaum Bewegung ließ sich um 09:22 Uhr bei der Henkel vz-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 62,26 EUR. In der Spitze legte die Henkel vz-Aktie bis auf 62,32 EUR zu. Die größten Abgaben verzeichnete die Henkel vz-Aktie bis auf 62,12 EUR. Mit einem Wert von 62,32 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 9.349 Henkel vz-Aktien den Besitzer.

Am 17.01.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 83,40 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 25,35 Prozent könnte die Henkel vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 29.04.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 56,56 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 10,08 Prozent.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Henkel vz-Aktie bei 71,60 EUR.

Am 15.08.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Beim Umsatz wurden 5.271,00 EUR gegenüber 4.968,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2022 wird am 08.11.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q3 2023-Finanzergebnisse könnte Henkel vz möglicherweise am 14.11.2023 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 3,80 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Henkel vz-Aktie

Henkel-Aktie schwächelt: Goldman Sachs senkt Kursziel

Hot Stocks heute: Alphabet (ex Google) steckt in einer Bärenflagge - Henkel stabilisiert sich

August 2022: So haben Analysten ihre Einstufung der Henkel vz-Aktie angepasst

Ausgewählte Hebelprodukte auf Henkel KGaA St. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Henkel KGaA St. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Henkel KGaA St.

Bildquellen: Henkel AG & Co. KGaA