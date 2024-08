Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Mittag auf rotem Terrain

So bewegt sich Henkel vz

Die Aktie von Henkel vz gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Henkel vz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 77,32 EUR ab.

Die Henkel vz-Aktie musste um 11:48 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 77,32 EUR abwärts. Die Henkel vz-Aktie sank bis auf 77,24 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 77,36 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 36.689 Henkel vz-Aktien umgesetzt.

Am 12.06.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 85,74 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 10,89 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 05.10.2023 bei 65,88 EUR. Mit einem Kursverlust von 14,80 Prozent würde die Henkel vz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,96 EUR. Im Vorjahr hatte Henkel vz 1,85 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 82,36 EUR an.

Henkel vz ließ sich am 05.03.2020 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 1,02 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Henkel vz noch ein Gewinn pro Aktie von 1,02 EUR in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Henkel vz mit einem Umsatz von insgesamt 4,95 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,95 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Henkel vz wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 13.08.2024 vorlegen. Henkel vz dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 19.08.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Henkel vz einen Gewinn von 5,24 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

