Henkel vz Aktie News: Henkel vz präsentiert sich am Mittag fester

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Henkel vz. Die Aktionäre schickten das Papier von Henkel vz nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 83,80 EUR.

Um 11:47 Uhr konnte die Aktie von Henkel vz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 83,80 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Henkel vz-Aktie sogar auf 84,16 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 83,32 EUR. Der Tagesumsatz der Henkel vz-Aktie belief sich zuletzt auf 49.868 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 86,92 EUR. Dieser Kurs wurde am 11.12.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 3,72 Prozent über dem aktuellen Kurs der Henkel vz-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 66,86 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 20,21 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass Henkel vz-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,96 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Henkel vz 1,85 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 85,70 EUR für die Henkel vz-Aktie aus.

Am 05.03.2020 hat Henkel vz die Kennzahlen zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,02 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,02 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 4,95 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 4,95 Mrd. EUR.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte Henkel vz am 11.03.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der Henkel vz-Ergebnisse für Q4 2025 erwarten Experten am 11.03.2026.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,33 EUR je Henkel vz-Aktie belaufen.

