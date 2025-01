Henkel vz Aktie News: Henkel vz zieht am Donnerstagmittag an

Notierung im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Henkel vz. Das Papier von Henkel vz konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 84,42 EUR.

Die Henkel vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:47 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 84,42 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Henkel vz-Aktie bei 84,90 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 84,22 EUR. Der Tagesumsatz der Henkel vz-Aktie belief sich zuletzt auf 41.754 Aktien.

Am 11.12.2024 markierte das Papier bei 86,92 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Henkel vz-Aktie derzeit noch 2,96 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 04.03.2024 auf bis zu 66,86 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 20,80 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem Henkel vz seine Aktionäre 2023 mit 1,85 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,97 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 87,19 EUR.

Henkel vz ließ sich am 05.03.2020 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,02 EUR gegenüber 1,02 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 4,95 Mrd. EUR gegenüber 4,95 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Am 11.03.2025 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der Henkel vz-Ergebnisse für Q4 2025 erwarten Experten am 11.03.2026.

Den erwarteten Gewinn je Henkel vz-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 5,34 EUR fest.

