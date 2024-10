Henkel vz Aktie News: Henkel vz schiebt sich am Mittag vor

Aktie im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Henkel vz. Die Henkel vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,1 Prozent im Plus bei 82,50 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,1 Prozent auf 82,50 EUR zu. Die Henkel vz-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 82,68 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 81,78 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 34.290 Henkel vz-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 12.06.2024 bei 85,74 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,93 Prozent hinzugewinnen. Am 21.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 66,44 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Henkel vz-Aktie liegt somit 24,17 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Henkel vz-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,96 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 83,20 EUR für die Henkel vz-Aktie.

Henkel vz veröffentlichte am 05.03.2020 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 1,02 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,02 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Henkel vz im vergangenen Quartal 4,95 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Henkel vz 4,95 Mrd. EUR umsetzen können.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Henkel vz wird am 06.11.2024 gerechnet. Henkel vz dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 05.11.2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Henkel vz-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 5,33 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Henkel vz-Aktie

Minuszeichen in Frankfurt: DAX verliert am Mittag

Börse Frankfurt: So entwickelt sich der LUS-DAX am Montagmittag

Zuversicht in Frankfurt: DAX präsentiert sich zum Start des Montagshandels fester