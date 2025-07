Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Nachmittag nahezu unbewegt

Aktie im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochnachmittag die Aktie von Henkel vz. Mit einem Wert von 68,48 EUR bewegte sich die Henkel vz-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Werte in diesem Artikel

Die Henkel vz-Aktie wies um 15:52 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 68,48 EUR. Bei 68,64 EUR erreichte die Henkel vz-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die Henkel vz-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 68,20 EUR ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 68,30 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 62.924 Henkel vz-Aktien den Besitzer.

Am 10.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 88,50 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Henkel vz-Aktie 29,23 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.06.2025 (65,54 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 4,29 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,04 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,11 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 83,29 EUR je Henkel vz-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Henkel vz am 05.03.2020. Das EPS lag bei 1,03 EUR. Im letzten Jahr hatte Henkel vz einen Gewinn von 1,03 EUR je Aktie eingefahren. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 4,95 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 4,95 Mrd. EUR gelegen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte Henkel vz am 07.08.2025 vorlegen. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte Henkel vz möglicherweise am 06.08.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Henkel vz-Gewinn in Höhe von 5,40 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Henkel vz-Aktie

DAX 40-Titel Henkel vz-Aktie: So viel hätte eine Investition in Henkel vz von vor 10 Jahren gekostet

UBS AG: Neutral für Henkel vz-Aktie

DAX 40-Wert Henkel vz-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Henkel vz von vor 5 Jahren bedeutet