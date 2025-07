Henkel vz Aktie News: Henkel vz kommt am Vormittag kaum vom Fleck

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Henkel vz zeigt sich am Donnerstagvormittag ohne große Bewegung. Die Henkel vz-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 67,76 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 09:06 Uhr die Henkel vz-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 67,76 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Henkel vz-Aktie bei 68,04 EUR. Die Henkel vz-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 67,50 EUR ab. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 68,02 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 11.538 Henkel vz-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (88,50 EUR) erklomm das Papier am 10.03.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Henkel vz-Aktie derzeit noch 30,61 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 65,54 EUR am 23.06.2025. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 3,28 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass Henkel vz-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,11 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Henkel vz 2,04 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 83,29 EUR je Henkel vz-Aktie aus.

Am 05.03.2020 äußerte sich Henkel vz zu den Kennzahlen des am 31.12.2019 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,03 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,03 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Henkel vz mit einem Umsatz von insgesamt 4,95 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,95 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.08.2025 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 06.08.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 5,40 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

