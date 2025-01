Henkel vz Aktie News: Henkel vz tendiert am Nachmittag tiefer

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Henkel vz gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Henkel vz-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 84,50 EUR.

Um 15:52 Uhr rutschte die Henkel vz-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 84,50 EUR ab. Im Tief verlor die Henkel vz-Aktie bis auf 84,30 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 84,80 EUR. Zuletzt wechselten 115.301 Henkel vz-Aktien den Besitzer.

Bei 86,92 EUR erreichte der Titel am 11.12.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 2,86 Prozent könnte die Henkel vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 66,86 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Henkel vz-Aktie 26,38 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,97 EUR. Im Vorjahr hatte Henkel vz 1,85 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 87,19 EUR aus.

Die Zahlen des am 31.12.2019 abgelaufenen Quartals präsentierte Henkel vz am 05.03.2020. Das EPS wurde auf 1,02 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Henkel vz 1,02 EUR je Aktie verdient. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 4,95 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,95 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 11.03.2025 dürfte Henkel vz Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q4 2025-Kennzahlen am 11.03.2026.

In der Henkel vz-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 5,34 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

