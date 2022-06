Henkel vz Aktie News: Anleger schicken Henkel vz am Freitagnachmittag ins Minus

Die Henkel vz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 10.06.2022 16:22:00 Uhr mit Abschlägen von 3,0 Prozent bei 59,54 EUR. Die Henkel vz-Aktie gab in der Spitze bis auf 59,54 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 61,04 EUR. Von der Henkel vz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 373.565 Stück gehandelt.

Am 17.06.2021 erreichte der Anteilsschein mit 95,30 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 37,52 Prozent könnte die Henkel vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 29.04.2022 Kursverluste bis auf 56,56 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 5,27 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Analysten bewerten die Henkel vz-Aktie im Durchschnitt mit 73,38 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Henkel vz am 05.05.2022. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,88 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,22 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 5.271,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4.968,00 EUR umgesetzt worden waren.

Henkel vz wird die nächste Bilanz für Q2 2022 voraussichtlich am 15.08.2022 vorlegen. Experten kalkulieren am 10.08.2023 mit der Veröffentlichung der Q2 2023-Bilanz von Henkel vz.

Experten gehen davon aus, dass Henkel vz im Jahr 2023 4,20 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

