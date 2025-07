So bewegt sich Henkel vz

Henkel vz Aktie News: Henkel vz zeigt sich am Donnerstagnachmittag gestärkt

10.07.25 16:08 Uhr

Die Aktie von Henkel vz gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Henkel vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,9 Prozent im Plus bei 68,52 EUR.

Die Henkel vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,9 Prozent im Plus bei 68,52 EUR. Der Kurs der Henkel vz-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 68,80 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 68,06 EUR. Zuletzt wechselten 113.392 Henkel vz-Aktien den Besitzer. Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 10.03.2025 bei 88,50 EUR. Derzeit notiert die Henkel vz-Aktie damit 22,58 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 65,54 EUR. Dieser Wert wurde am 23.06.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der Henkel vz-Aktie liegt somit 4,55 Prozent über dem 52-Wochen-Tief. Nachdem Henkel vz seine Aktionäre 2024 mit 2,04 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,11 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 82,79 EUR für die Henkel vz-Aktie. Henkel vz veröffentlichte am 05.03.2020 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,03 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,03 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 4,95 Mrd. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 4,95 Mrd. EUR eingefahren. Am 07.08.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von Henkel vz veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 06.08.2026. Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Henkel vz ein EPS in Höhe von 5,40 EUR in den Büchern stehen haben wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Henkel vz-Aktie DAX 40-Titel Henkel vz-Aktie: So viel hätte eine Investition in Henkel vz von vor 10 Jahren gekostet UBS AG: Neutral für Henkel vz-Aktie DAX 40-Wert Henkel vz-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Henkel vz von vor 5 Jahren bedeutet

