Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Dienstagnachmittag mit Abschlägen

Die Aktie notierte um 12.07.2022 16:22:01 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,5 Prozent auf 60,62 EUR. Die Henkel vz-Aktie sank bis auf 60,54 EUR. Bei 61,28 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 197.786 Henkel vz-Aktien.

Am 12.08.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 88,96 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Henkel vz-Aktie somit 31,86 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 29.04.2022 auf bis zu 56,56 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 7,18 Prozent könnte die Henkel vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Analysten bewerten die Henkel vz-Aktie im Durchschnitt mit 71,75 EUR.

Henkel vz ließ sich am 05.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das vergangene Quartal hat Henkel vz mit einem Umsatz von insgesamt 5.092,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.999,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 1,86 Prozent gesteigert.

Voraussichtlich am 15.08.2022 dürfte Henkel vz Anlegern einen Blick in die Q2 2022-Bilanz gewähren. Henkel vz dürfte die Q2 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 10.08.2023 präsentieren.

In der Henkel vz-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 3,60 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Henkel vz-Aktie

Henkel vz-Aktie: Was Analysten von Henkel vz erwarten

Henkel-Aktie legt zu: Viele Interessenten für Russland-Geschäft - Womöglich wieder mehr Homeoffice

Henkel-Aktie gefragt: Henkel macht laut CEO Knobel Fortschritte beim Rückzug aus Russland

Ausgewählte Hebelprodukte auf Henkel KGaA St. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Henkel KGaA St. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Henkel KGaA St.

Bildquellen: Henkel AG