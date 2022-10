Henkel vz Aktie News: Henkel vz reagiert am Mittwochvormittag positiv

Die Henkel vz-Aktie konnte um 09:22 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 62,14 EUR. Bei 62,14 EUR erreichte die Henkel vz-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 61,96 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Henkel vz-Aktien beläuft sich auf 5.256 Stück.

Am 17.01.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 83,40 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 25,49 Prozent über dem aktuellen Kurs der Henkel vz-Aktie. Am 29.04.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 56,56 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 9,87 Prozent könnte die Henkel vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gaben als mittleres Kursziel 69,29 EUR an.

Henkel vz gewährte am 15.08.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals. Beim Umsatz wurden 5.271,00 EUR gegenüber 4.968,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommende Q3 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.11.2022 veröffentlicht. Henkel vz dürfte die Q3 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 14.11.2023 präsentieren.

Experten taxieren den Henkel vz-Gewinn für das Jahr 2022 auf 3,85 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Henkel vz-Aktie

Henkel-Aktie dennoch tiefer: Offenbar viele Kaufinteressenten für Russland-Geschäft von Henkel

Experten sehen bei Henkel vz-Aktie weniger Potenzial

Henkel-Aktie in Grün: Wechsel im Vorstand von Henkel

Ausgewählte Hebelprodukte auf Henkel KGaA St. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Henkel KGaA St. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Henkel KGaA St.

Bildquellen: Henkel AG & Co. KGaA