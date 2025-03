Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Vormittag im Minus

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Henkel vz. Das Papier von Henkel vz gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,7 Prozent auf 74,72 EUR abwärts.

Die Henkel vz-Aktie musste um 09:06 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 74,72 EUR. Die Henkel vz-Aktie sank bis auf 74,62 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 75,20 EUR. Zuletzt wechselten 14.023 Henkel vz-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 88,50 EUR erreichte der Titel am 10.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 18,44 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 70,02 EUR. Dieser Wert wurde am 17.04.2024 erreicht. Mit einem Kursverlust von 6,29 Prozent würde die Henkel vz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für Henkel vz-Aktionäre betrug im Jahr 2023 1,85 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,03 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Henkel vz-Aktie wird bei 86,89 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 31.12.2019 abgelaufenen Quartal legte Henkel vz am 05.03.2020 vor. In Sachen EPS wurden 1,02 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Henkel vz 1,02 EUR je Aktie eingenommen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Henkel vz in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 4,95 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 4,95 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Henkel vz-Bilanz für Q1 2025 wird am 08.05.2025 erwartet. Experten erwarten die Q1 2026-Kennzahlen am 30.04.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 5,36 EUR je Henkel vz-Aktie.

