Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Freitagnachmittag mit Abschlägen

Die Aktie von Henkel vz gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Henkel vz-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,5 Prozent auf 83,30 EUR.

Die Henkel vz-Aktie musste um 15:52 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,5 Prozent auf 83,30 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Henkel vz-Aktie bei 83,28 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 84,60 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 87.918 Henkel vz-Aktien umgesetzt.

Am 12.06.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 85,74 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Henkel vz-Aktie 2,93 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 65,88 EUR am 05.10.2023. Mit einem Abschlag von mindestens 20,91 Prozent könnte die Henkel vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für Henkel vz-Aktionäre betrug im Jahr 2023 1,85 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,97 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 79,55 EUR je Henkel vz-Aktie an.

Die Zahlen des am 31.12.2019 abgelaufenen Quartals präsentierte Henkel vz am 05.03.2020. Henkel vz hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,02 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,02 EUR je Aktie gewesen. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 4,95 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 4,95 Mrd. EUR.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 14.08.2024 terminiert.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Henkel vz-Aktie in Höhe von 5,09 EUR im Jahr 2024 aus.

