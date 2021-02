Henkel vz-Aktie aktuell: Henkel vz tendiert schwächer

Das Papier von Henkel vz gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,4 Prozent auf 87,02 EUR abwärts. Darum wird der DAX, der zurzeit bei 14.109 Punkten liegt, von dem Anteilsschein etwas ausgebremst. Im Tief verlor die Henkel vz-Aktie bis auf 86,92 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 87,76 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 104.500 Henkel vz-Aktien.

Am 10.10.2020 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 95,14 EUR an. Am 16.03.2020 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 62,24 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 93,07 EUR. Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 5,11 EUR je Aktie in den Henkel vz-Büchern.

Die Henkel AG & Co. KGaA ist ein weltweit tätiger Entwickler und Produzent von Markenartikeln sowie Technologien im Konsumenten- und Industriegeschäft. Die Produkte und Technologien des Konzerns kommen in zahlreichen Bereichen zum Einsatz: Haushalt, Handwerk, Körperpflege und Kosmetik, Büro, Schule, Hobby, aber auch in der Automobil-, Elektronik- und Verpackungsindustrie. Dementsprechend setzt sich das Produktsortiment aus Kleb- und Dichtstoffen, Wasch- und Reinigungsmitteln sowie Haarwasch- und anderen Pflegemitteln, Hautpflegeprodukten, Deodorants, Bade- und Duschzusätzen und Zahnpflegeprodukten zusammen. Zu den bekanntesten Marken des Unternehmens gehören unter anderem Bref, Fa, Pattex, Persil, Perwoll, Pril, Pritt, Schauma, Sil, Somat, Spee und taft.

