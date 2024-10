Henkel vz Aktie News: Anleger schicken Henkel vz am Vormittag ins Minus

Henkel vz im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Henkel vz. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 83,74 EUR.

Der Henkel vz-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:05 Uhr verlor das Papier 0,2 Prozent auf 83,74 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Henkel vz-Aktie bis auf 83,48 EUR. Bei 83,82 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 4.762 Henkel vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 12.06.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 85,74 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,39 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Henkel vz-Aktie. Am 21.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 66,44 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Henkel vz-Aktie ist somit 20,66 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem Henkel vz seine Aktionäre 2023 mit 1,85 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,96 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel der Henkel vz-Aktie wird bei 83,20 EUR angegeben.

Am 05.03.2020 legte Henkel vz die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2019 endete, vor. Das EPS lag bei 1,02 EUR. Im letzten Jahr hatte Henkel vz einen Gewinn von 1,02 EUR je Aktie eingefahren. Umsatzseitig standen 4,95 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Henkel vz 4,95 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Am 06.11.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Henkel vz veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 05.11.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Henkel vz einen Gewinn von 5,33 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

