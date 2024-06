Henkel vz Aktie News: Henkel vz reagiert am Montagvormittag positiv

Kursverlauf

Die Aktie von Henkel vz zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Henkel vz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 83,40 EUR.

Um 09:05 Uhr wies die Henkel vz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 83,40 EUR nach oben. Die Henkel vz-Aktie legte bis auf 83,60 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 83,14 EUR. Der Tagesumsatz der Henkel vz-Aktie belief sich zuletzt auf 15.103 Aktien.

Am 12.06.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 85,74 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Henkel vz-Aktie mit einem Kursplus von 2,81 Prozent wieder erreichen. Am 05.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 65,88 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Henkel vz-Aktie mit einem Verlust von 21,01 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2023 1,85 EUR an Henkel vz-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,97 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 79,55 EUR für die Henkel vz-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Henkel vz am 05.03.2020. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,02 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,02 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 4,95 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4,95 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 14.08.2024 terminiert.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 5,09 EUR je Henkel vz-Aktie.

