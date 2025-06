Henkel vz Aktie News: Henkel vz büßt am Dienstagnachmittag ein

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Henkel vz. Die Henkel vz-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,9 Prozent bei 66,64 EUR.

Die Henkel vz-Aktie musste um 15:52 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,9 Prozent auf 66,64 EUR. In der Spitze büßte die Henkel vz-Aktie bis auf 66,52 EUR ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 66,86 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 143.203 Henkel vz-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 88,50 EUR. Dieser Kurs wurde am 10.03.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 32,80 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 14.04.2025 Kursverluste bis auf 66,02 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Henkel vz-Aktie derzeit noch 0,93 Prozent Luft nach unten.

Henkel vz-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,04 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,11 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 82,79 EUR für die Henkel vz-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.12.2019 abgelaufenen Quartals präsentierte Henkel vz am 05.03.2020. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,02 EUR gegenüber 1,02 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,95 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,95 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte Henkel vz am 07.08.2025 präsentieren. Henkel vz dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 06.08.2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Henkel vz-Aktie in Höhe von 5,40 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

