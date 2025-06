Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Dienstagmittag auf rotem Terrain

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Henkel vz gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Henkel vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Minus bei 66,92 EUR.

Um 11:48 Uhr rutschte die Henkel vz-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 66,92 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Henkel vz-Aktie ging bis auf 66,52 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 66,86 EUR. Zuletzt wechselten 55.876 Henkel vz-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 10.03.2025 auf bis zu 88,50 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 32,25 Prozent Plus fehlen der Henkel vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 66,02 EUR erreichte der Anteilsschein am 14.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 1,34 Prozent würde die Henkel vz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,11 EUR, nach 2,04 EUR im Jahr 2024. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 82,79 EUR aus.

Am 05.03.2020 legte Henkel vz die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2019 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,02 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,02 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Henkel vz in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 4,95 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 4,95 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 07.08.2025 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 06.08.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,40 EUR je Henkel vz-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Henkel vz-Aktie

Henkel vz-Analyse: JP Morgan Chase & Co. vergibt Overweight an Henkel vz-Aktie

Kaufen von DZ BANK für Henkel vz-Aktie

DAX 40-Papier Henkel vz-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Henkel vz von vor 10 Jahren bedeutet