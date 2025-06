Henkel vz Aktie News: Henkel vz stabilisiert sich am Montagmittag

Aktienentwicklung

Die Aktie von Henkel vz zeigt sich am Montagmittag ohne große Bewegung. Mit einem Kurs von 67,38 EUR zeigte sich die Henkel vz-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Die Henkel vz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr bei 67,38 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Das bisherige Tageshoch markierte die Henkel vz-Aktie bei 67,60 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Henkel vz-Aktie bis auf 66,82 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 67,30 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 84.613 Henkel vz-Aktien den Besitzer.

Bei 88,50 EUR erreichte der Titel am 10.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Henkel vz-Aktie somit 23,86 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 66,02 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Henkel vz-Aktie derzeit noch 2,02 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2024 2,04 EUR an Henkel vz-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,11 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 81,99 EUR.

Am 05.03.2020 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 1,02 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,02 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Henkel vz 4,95 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 4,95 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 07.08.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von Henkel vz rechnen Experten am 06.08.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Henkel vz-Aktie in Höhe von 5,40 EUR im Jahr 2025 aus.

